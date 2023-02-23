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Depremzedelere gidecek. Göztepe-Karşıyaka derbisi için rekor bilet satıldı 

Göztepe-Karşıyaka derbisi için satılan hatıra bileti sayısı 52 bin 904'e çıktı

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 20:43
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İzmir tek tribün tek yürek

Depremzedelere gidecek. Göztepe-Karşıyaka derbisi için rekor bilet satıldı 
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Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri depremlerde etkilenenlere aktaracağı temsili karşılaşma için satılan bilet sayısı 52 bin 904'e yükseldi.

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinden yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 52 bin 904 bilet satıldı." ifadelerine yer verildi.

Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 liradan satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar alınabilecek.

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