Göztepe taraftarıyla buluşacak. Depremzedeler için Başakşehir ile oynayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 27 Kasım 2022’de Altay ile oynanan derbi müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı 4 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. İzmir temsilcisi, Manisa FK, Sakaryaspor, Bodrumspor ve Bandırmaspor maçlarında bu cezayı tamamladı. İzmir temsilcisi, böylece Başakşehir ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında taraftarıyla buluşacak.

MÜSABAKANIN GELİRİ DEPREMZEDELERE

Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Daha önce kulüp olarak birçok yardım malzemesini bölgeye tırlarla gönderen sarı-kırmızılılar, şimdi de bilet gelirinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağı bir hazırlık maçı düzenledi. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in konuk olacağı karşılaşma 25 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.