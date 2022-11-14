Göztepeli taraftarlardan teröre anlamlı protesto

Türkiye'yi yasa boğan Taksim'deki alçak terör saldırısına herkesi derinden yaraladı.
Saldırıyı gerçekleştiren Suriyeli terörist kısa sürede yakalanırken, Göztepeli taraftarlar anlamlı bir protestoya imza attı.
İki takım oyuncuları sahaya "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Tribünde yer alan taraftarlar da maçın ilk dakikasında tezahüratta bulunmadı. 45 dakika boyunca sahada adeta çıt çıkmadı.
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