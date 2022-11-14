Bu küçüğün ne suçu vardı. 85 milyonu da öldüremezsiniz ya!

Barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan bebek katili PKK, son olarak Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 2'si çocuk, 6 vatandaşımızın ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıyı gerçekleştirdi. Patlama yerinde kaydedilen bir görüntü, bebek katili PKK'nın kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Patlama alanında çekilen bir fotoğrafta devrilmiş bebek arabası dikkati çekti. Bebek arabasındaki çocuğun akıbeti bilinmiyor.

Hain saldırıda; 9 yaşındaki Ecrin Meydan, 15 yaşındaki Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan, 37 yaşındaki Mukaddes Topkara, 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 40 yaşındaki Adem Topkara hayattan koparıldı. Yaralanan 81 kişiden 5’inin yoğun bakımda, 26'sının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Hücre evinde yakalanan kadın terörist, PKK bağlantısını ve talimatı Kobani'den aldığını itiraf etti. Kullanılan patlayıcının TNT olduğu belirlendi.