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  • Bu küçüğün ne suçu vardı. 85 milyonu da öldüremezsiniz ya!

Bu küçüğün ne suçu vardı. 85 milyonu da öldüremezsiniz ya!

İstiklal Caddesi'nde 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda çekilen bir fotoğraf, bebek katili PKK'nın kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:11
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İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yürek yakan fotoğraf! Bu küçüğün ne suçu vardı

Bu küçüğün ne suçu vardı. 85 milyonu da öldüremezsiniz ya!
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Barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan bebek katili PKK, son olarak Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde  2'si çocuk, 6 vatandaşımızın ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıyı gerçekleştirdi. Patlama yerinde kaydedilen bir görüntü, bebek katili PKK'nın kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Patlama alanında çekilen bir fotoğrafta devrilmiş bebek arabası dikkati çekti. Bebek arabasındaki çocuğun akıbeti bilinmiyor.

Hain saldırıda; 9 yaşındaki Ecrin Meydan, 15 yaşındaki Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan, 37 yaşındaki Mukaddes Topkara, 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 40 yaşındaki Adem Topkara hayattan koparıldı. Yaralanan 81 kişiden 5’inin yoğun bakımda, 26'sının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Hücre evinde yakalanan kadın terörist, PKK bağlantısını ve talimatı Kobani'den aldığını itiraf etti. Kullanılan patlayıcının TNT olduğu belirlendi. 

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Kemal
14.11.2022 13:56
Bakan değiştirmekle ülke düzelmiyor. İktidarın değişmesi lazım.  
 
Faruk Kaya
14.11.2022 13:55
Katiller diz çökmediklerini mi gösterdiler. Yoksa HDP'nin Türkiye siyasetine yön verişini kabul edinmi dediler. Hangi mesajın aldığını açıklansa kamu oyu da öğrense. Bunlar köpekten kötü katiller.  
 
Berke
14.11.2022 13:35
Sınır a mayın döşe nöbetçi kulübesi koy. İçişleri bakanı haftasonu ev dağıtıyor Suriye lilere. Erdoğan gitmedikten sonra bu suriye olayı halolmuyacak. 20 yıl yeter  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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