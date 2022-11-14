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  • Bombalı terörist 4 ay boyunca Türkiye’de tekstil atölyesinde çalışmış. Sınırdan erkek teröristle birlikte geçmişler

Bombalı terörist 4 ay boyunca Türkiye’de tekstil atölyesinde çalışmış. Sınırdan erkek teröristle birlikte geçmişler

Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir’in 4 ay önce sınırdan kocası gibi görünen başka bir teröristle ülkemize girdiği ve 4 ay boyunca Esenler'de bir tekstil atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:54
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriyeli terörist Ahlam Albashir, Türkiye'deki bir tekstil atölyesinde 4 ay çalışmış

Bombalı terörist 4 ay boyunca Türkiye’de tekstil atölyesinde çalışmış. Sınırdan erkek teröristle birlikte geçmişler
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Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler’de bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmece’de başka bir adrese giriş yaptığı ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile ‘karı-koca’ kılığında geldikleri İstanbul’da, Suriye Kobani bölgesindeki PKK mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler’de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri ifade edildi.

Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla dün, hususi bir otomobille Taksim’e gitti. Suriye’den birlikte Türkiye’ye geldikleri ‘koca’ kılığındaki B. adlı firari PKK/YPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashir’e yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi'ne gönderdi. Burada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra ‘müşteri’ kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenler’de kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi. Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, Küçükçekmece’de bir eve saklandı. İlk olarak Edirne’ye, oradan da Yunanistan’a gitmek için fırsat kollayan Ahlam Albashir adlı Suriyeli terörist, gece saat 02.50’de güvenlik güçlerince Küçükçekmece’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

TÜRKİYE’YE İLLEGAL YOLLARDAN ‘KARI-KOCA’ KILIĞINDA 2 KİŞİ BERABER GELMİŞLER

PKK'ın özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki ‘karı-koca’ kılığındaki bir PKK/YPG mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistan’a kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı.

KAÇABİLSELERDİ YUNANİSTAN’DA İNFAZ EDİLEREK SALDIRININ TÜM BAĞLANTILARI KOPARILACAKTI

Emniyet ve istihbarat birimleri, eyleme ilişkin yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Kadın terörist ile beraberindeki B. adlı erkek teröriste Suriye’deki PKK/YPG yönetiminden eylemden sonra Türkiye’yi terk etmeleri talimatı verildi. Kobani’de soyadı açıklanmayan H. adlı bir PKK/YPG sorumlusu tarafından verilen emirde, saldırıdan hemen sonra Edirne’den Yunanistan’a geçmeleri istendi. İstihbarat birimlerine göre teröristler ülkeyi terk edip kaçabilselerdi Yunanistan’da infaz edilerek saldırının tüm bağlantıları koparılacaktı.

EDİRNE’DEN YUNANİSTAN’A KAÇMAYA ÇALIŞAN B. ADLI TERÖRİST ARANIYOR

Terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenildi. PKK/PYD bağlantılı olduğu anlaşılan teröristin, Türkiye’deki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiye’ye giriş yapan Ahlam Albashir isimli terörist, sorgusunda, PKK/PYD tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye’ye gönderildiğini itiraf etti. Failin ifadeleri doğrultusunda Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan B. adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.


(Kaynak: İHA)

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Ülkü turan
14.11.2022 15:29
4 ay önce soylu sınırlarımız her an güvenlik içinde diye konusmuyormuydu.ucan kuştan bile haberimiz vardı hani ..  
 
Deniz
14.11.2022 15:21
Bunları yasa dışı çalıştıranlar teröre yataklık etmiş olmuyor mu?  
 
Marko
14.11.2022 15:20
Soylu bu sınırları açıp milyonlarca kaçkını ülkeye sokan sensin ve senin reisin.Kimin ne olduğu belli değil ne olacağıda belli değil işidçiler,cihatçılar,pkk pyd,hizbullah,selefiler,dhkpc cirit atıyo.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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