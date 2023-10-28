Göztepe'nin zirve yürüyüşü. Ankara'da kazandı, seri 7 maça çıktı. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, sahasında Göztepe'yi ağırladı.

Yeniden Süper Lig'e dönmek isteyen Göztepe, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 3. sıraya kadar yükseldi.

Keçiörengücü ise 14 puanla 7. sırada yer alıyor.

Mücadele düşük tempoda başlarken, Göztepe'nin maça ağırlığını koyduğunu gördük.

İzmir ekibinin taraftarı da kendisine ayırılan bölümde takımını son ses destekledi.

MAMAH'TAN HARİKA GOL!

Oyun sakin ilerlerken, Göztepe Mamah ile güzel bir gol buldu.

Göztepe'nin kullandığı kornerde top ceza sahasına doğru sekerken Mamah, kaleye arkası dönük pozisyonda şutunu çekti ve topu ağlara yolladı.

Gerçekten de zor bir vuruş yaptı Mamah. Gol sonrası asker selamını da vermeyi ihmal etmedi.

Bu güzel gol güzel bir sevinçle süslenince tam oldu.

Göztepe, hem skor olarak hem de topla oynama oranı olarak ilk yarıyı önde kapattı.

DEMBELE DİREĞE TAKILDI!

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Malaly Dembele, 54. dakikada gole çok yaklaştı.

Mermi gibi bir şut çıkaran Dembele, direğe takıldı.

Karşılıklı ataklarla geçilen son bölümde gol sesi çıkmadı.

GÖZTEPE ZİRVEYE DOĞRU

İzmir ekibi, Ankara'da aldığı 1-0'lık galibiyet sonrası puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya oturdu.

Keçiörengücü ise 14 puanda 7. sırada kaldı.

Göztepe namağlup serisini 7 maça çıkarırken, üst üste 5. galibiyetini aldı.

Zirve yürüyüşünü sürdürüyor Göztepe. Umarım Süper Lig'e geri dönerler ve lige renk katarlar.