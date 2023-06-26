-Gözün aydın Erdoğan.

İYİ Parti kongresinde rakipsiz Genel Başkan Meral Akşener’in konuşması bu kez geri dönüşü olmayan çok net bir tavrı ortaya koydu:

-CHP’nin kuyruğu olmama…

İYİ Parti lideri dedi ki;

-“Biz bu parti seçime girebilsin diye önce Cumhuriyet Halk Partisi’nden 15 milletvekili istedik.

Hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

Hesap yapıyoruz, hesap veriyoruz.

Buyurun.

Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik.

Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık.

Savaşmadık, savaşmadık, savaşmadık…”

Elbette siyaset arenasında bir partinin savaşarak kazanması ve iktidar olması çok önemlidir.

Ancak…

Birincisi;

“Pişmanlık sayılan” o gün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti’yi 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimine sokmayacaktı.

İkincisi;

Teşkilatları çok büyük oranda MHP’den ayrılanlarla kurulan Meclis’te temsil edilemeyecekti.

Üçüncüsü;

AKP’nin maddi, manevi desteği ile İYİ Parti’yi dağıtmak için her türlü ayak oyunu yapılacaktı.

Dördüncüsü;

25 Ekim 2017’de kurulduktan 8 ay sonra Millet İttifakı partisi olarak yüzde 10 oy ve 44 milletvekili çıkardı. Bu siyasi başarı, İYİ Parti’ye tabiri caizse 10 şiddetinde bir depreme dayanıklı siyaseten çok önemli bir temel oluştu.

Beşincisi;

Bu sayede İYİ Parti 2018-2023 döneminde oylarını hedeflediği seviyeye yani AKP ve CHP’nin üstüne yüzde 35-40’lara çıkarabilecekti.

Altıncısı;

“15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu” sözleridir. Kuyruk siyasetini 3 paragraf olarak değerlendireyim.

1-2019 Yerel Seçimindeki ittifak ile İstanbul ve Ankara başta, 11 Büyükşehir 25 yıllık AKP iktidarından alınarak çok büyük başarı yakalandı.

2- 2019 yerel seçimi sonrası iki parti de “ittifak bitti” açıklaması yaptılar. Böylece İYİ Parti 2019-2022 döneminde kimseye, “kuyruk” olmadı.

3-CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 11 Şubat 2023’te bir masada toplanıp, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” için mutabakat açıklaması yaptılar.

“Kuyruk” siyaseti“ bilerek ve isteyerek İYİ Parti için yeniden başladı ve 24 Haziran 2023’te “Ömer Seyfettin' diyeti”.

Yedincisi;

“Beraber seçime girdik. Psikolojik olarak kendimi çok kötü ve aşağılanmış hissettim. Hayatımın hiçbir döneminde asla hissetmediğim kadar çaresiz hissettim” sözleri önemlidir.

İYİ Parti 3. Olağan Genel Kurulu sonrası;

-Millet ya da herhangi bir ittifaka kapısını kapattı.

-Kuyruk siyaseti ilelebet sona erdi…

Sekizincisi;

Meral Akşener’in ayakta alkışlanan bu kararları gelecek seçimleri nasıl etkiler?

9 ay sonra 31 Mart 2024’te yerel seçim var.

CHP, 81 ilde belediye başkan adayları çıkaracak.

Akşener’in “Ben savaşı, mücadeleyi, canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim” sözünden anlaşılan şudur;

İYİ Parti de 81 ilde belediye başkan adayları çıkaracak.

Son sözlerime gelince;

-Gözün aydın Erdoğan.

İzmir hariç rüyalarına giren aşkın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ankara ve 8 Büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanma ihtimalin yüzde 90 oranında arttı.

İYİ Partililere diyorum ki;

İttifaksız “savaşarak” İstanbul ve Ankara başta birçok belediye başkanlıklarını kazanırsın.

Parlamenter seçim hayal olduğu için;

İttifaksız “savaşarak” Meral Akşener’i, “Başbakan” değil ama “Cumhurbaşkanı” seçtirir ve tek başınıza iktidar olursunuz.

Siyasette yolunuz açık başarılarınız daim olsun.

Meral Akşener’in liderliğini kutluyor, başarılar diliyorum.