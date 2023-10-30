Gram altından yeni rekor

İsrail-Hamas çatışmalarında şiddetin dozunun artması piyasaları da etkiledi.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.826 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altının gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla 1.812 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 artışla 1.797 liradan tamamladı.

Gram altın cuma gününü 1.817 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Çeyrek altın 3.026 liradan, cumhuriyet altını da 12.464 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.998 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 5 AY SONRA BİR İLK

Ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2.005 doları gördü. Böylece ons altın yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 2.000 doları aşmış oldu.