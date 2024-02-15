Grip aşısı kalp krizini önler mi? İşte yanıtı...

Grip aşısı, gribe yakalanma şansınızı azaltıyor veya gripli olsanız bile hastalığı daha kolay geçirmenizi sağlıyor. Grip aşısı, ayrıca kalp krizi olma ihtimalinizi de yarı yarıya düşürüyor. Çünkü grip, vücudunuzda iltihap oluşturarak, kalp damarlarınızda plak birikmesine neden oluyor ve bu da kanınızın pıhtılaşmasına ve kalp krizine yol açabiliyor.

Grip aşısı, kalp krizini önlemek için sigara içmemek ve kolesterol ilaçları almak kadar etkili bir çözüm. Kalp krizinden kaçınmak için başka tavsiyeler de şunlar: Dengeli beslenmek, egzersiz yapmak, stresi yönetmek, diyabet gibi kalp krizi riskini yükselten hastalıkları tedavi etmek, bazı hastalarda aspirin almak. Ayrıca kalp hastalarının, kalp krizini önlemek için grip aşısı yaptırmaları gerektiğini unutmayın. Yapılan çalışmalar, kalp yetersizliği, doğumsal kalp hastalığı ve kapak hastalığı olan kişilerde, grip aşısı sayesinde hastaneye yatma ve ölüm oranlarının azaldığını gösteriyor.

GRİP AŞISI SİZİ VE ÇEVRENİZİ KORUR

Grip aşısı, sadece kendinizi değil, etrafınızdaki kişileri de gripten kurtarıyor. Özellikle hastalığı zor geçirecek olan küçük çocuklar, kalp hastaları, akciğer hastaları ve yaşlılar için grip aşısı çok önemli.

Gripten korunmak için başka öneriler de şunlar: Gripli kişilerle temas etmemek, grip salgını olduğunda kalabalık yerlere girmemek, ellerinizi sık sık yıkamak ve yüzünüze dokunmamak, gripli olduğunuzu anladığınızda doktora gitmek ve zamanında tedavi olmak.

Grip aşısı, hamileler için de hayati bir önem taşıyor. Hamilelere yapılan grip aşısı, hem annenin hem de bebeğin gripten korunmasına yardımcı oluyor. Aşılanan annenin bebeği, 6 ay süreyle gribe karşı yüzde 50 korunuyor. Hamilelerin, gribe bağlı olarak hastaneye yatma ya da ölme riski, 4 kat daha fazla. Bu yüzden hamile olan veya hamile olmayı düşünen kadınların, grip sezonunda kesinlikle grip aşısı yaptırmaları gerekiyor.

Grip aşısı yaptırması gereken kişiler şunlar:

Hamileler

5 yaşından küçük çocuklar

50 yaş ve üstü kişiler

Kronik hastalığı olanlar

Bakım evlerinde kalanlar

Yüksek riskli hastalarla birlikte olanlar ve sağlık hizmeti verenler