Grip vakaları için 'ilk 5 gün' uyarısı

Kaynak: AA
Grip vakaları için 'ilk 5 gün' uyarısı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın’dan kritik beş gün uyarısı geldi.

Influenza (grip), öksürme veya hapşırma gibi damlacık yoluyla veya yüzeylere dokunarak bulaşan bir virüstür.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, gribe yakalanmamak için ellerinizi sık sık ılık su ve sabunla yıkamanızı, öksürürken veya hapşırırken mendil veya dirsek kullanmanızı ve grip aşısı olmanızı tavsiye edildi.

Ayrıca, ilk 5 gün gribe yakalanma riskinin en yüksek olduğunu söyledi.

Grip, çoğu zaman kendiliğinden geçer ama bazen ciddi sorunlara yol açabilir.

Özellikle küçük çocuklarda, yüksek ve dirençli ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, kas ve eklem ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir.

Bu belirtiler, influenza virüsünün zatürre veya kas iltihabı gibi komplikasyonlara neden olabileceğini gösterir.

Bu durumlarda, çocuğunuzun ayakta duramayacak veya yürüyemeyecek kadar şiddetli ağrıları olabilir.

Bu gibi durumlarda, hemen bir doktora başvurulmasının gerekliliğin altı çizildi.

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