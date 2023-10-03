Grip sezonu açıldı. Gripten korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Dr. Burcu Kesmez, okul döneminin başlaması ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte grip ve grip aşısına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Grip hastalığının, influenza virüsünün neden olduğu, yüksek ateş, titreme, burun tıkanıklığı veya akıntısı, öksürük, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıktığını ifade eden Dr. Kesmez, belirtilerin yaşa göre değişebileceğini ancak en sık görülen belirtinin yüksek ateş, en uzun süren belirtinin ise kuru öksürük olduğunu kaydetti.

“HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM RİSKİ VAR”

Dr. Kesmez, grip olan kişilerin çoğunun birkaç gün ile 2 hafta arasında iyileşebileceğini ancak bazı durumlarda grip hastalığının ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguladı.

“Her yıl milyonlarca çocuk gribe yakalanmakta ve binlercesi hastaneye kaldırılmaktadır. Grip; astım, diyabet, nörolojik hastalığı olan, obezitesi olan ve 5 yaşından küçük çocuklarda (özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda) hastaneye yatışa neden olabilmektedir” diyen Dr. Kesmez, gribe bağlı olarak orta kulak iltihabı, bakteriyel enfeksiyonlar, zatürre, havale geçirme, menenjit, kalp kası iltihabı, dehidratasyon gibi komplikasyonlar gelişebileceğini söyledi.

Ayrıca kronik hastalığı olanlarda ise grip hastalığının durumu kötüleştirebileceğini ekledi.

“GRİP AŞISI EN İYİ KORUNMA YOLU”

Influenza virüsünün çok bulaşıcı olduğunu ve hastalık döneminde 5-10 gün boyunca bulaştırıcılığın devam ettiğini belirten Dr. Kesmez, virüsün soğuk havalarda daha aktif olduğunu ve Türkiye’de Ekim ayından itibaren Nisan ayına kadar görüldüğünü bildirdi.

“Kış döneminde kreşe giden her 2 çocuktan 1’i grip olmaktadır. 5 yaş altı özellikle 2 yaş altındaki çocuklar, gebeler, loğusa dönemindeki anneler, bakım hastaları, altta yatan kronik hastalığı olanlar, astım, kOAH kistik fibriozis gibi solunum hastalıkları olanlar, 65 yaş üstündekiler, obezitesi olanlar influenza açısından risk altındadır” diyen Dr. Kesmez, gripten korunmanın en iyi yolunun grip aşısı olduğunu vurguladı.

Amerikan Pediatri Akademisi’nin 6 aylıktan itibaren tüm çocuklara yıllık grip aşısı önerdiğini aktaran Dr. Kesmez, aşı dozlarının yaşa göre değiştiğini söyledi. Çocukların grip hastalığından korunması için onlara bakan kişilerin de grip aşısı olması gerektiğini hatırlatan Dr. Kesmez, aşının her yıl tekrarlanması gerektiğini ve Covid-19 aşısı ile birlikte veya ayrı olarak yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

“GRİP AŞISININ YAN ETKİSİ ÇOK AZ”

Grip aşısının yan etkilerinin çok nadir görüldüğünü ve genellikle hafif ateş şeklinde olduğunu söyleyen Dr. Kesmez, grip aşısının diğer aşılarla birlikte uygulanabileceğini belirtti.

Akut hastalığı olan çocuklara hastalık geçtikten sonra, hafif hastalığı olan çocuklara ise grip aşısı yapılmasının sakıncası olmadığını kaydeden Dr. Kesmez, grip aşısının çocukları gripten koruyan en etkili yöntem olduğunu sözlerine ekledi.