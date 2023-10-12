Uzmanı gripten korunmanın en etkili yolunu açıkladı

Grip hastalığı ve aşısı hakkında bilmeniz gerekenler Grip, dünyada en yaygın görülen, en kolay bulaşan ve en hızlı yayılan enfeksiyon hastalığıdır.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, grip virüsünün neden olduğu bir solunum yolu rahatsızlığı olan grip ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grip genellikle burun tıkanıklığı, ateş, baş ağrısı, hapşırık, geniz akıntısı, gözlerde kaşıntı, yaşarma, halsizlik, titreme, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrısı gibi üst solunum yolu semptomları ile ortaya çıkar.

Grip ile mücadele etmenin en etkili yolu ise Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva’nın da vurguladığı gibi grip aşısı olmaktır.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMALIDIR?

Grip aşısı, hava sıcaklıklarının değişmesiyle gribin artmaya başlamasıyla birlikte hastalığa karşı alınabilecek en önemli önlemdir.

Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, “Okul başarısızlığını azaltmak, antibiyotik kullanımını azaltmak ve toplumda salgının yayılmasını önlemek için grip aşısı yaptırmalıyız” dedi. Bebekler de grip aşısı olabilir mi? Uz. Dr. Mirzaliyeva, 6 aydan büyük çocukların grip aşısı olabileceğini belirtti.

Ancak özellikle 6 aydan büyük ve 5 yaşından küçük olanlar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve obezite problemi olanlar daha öncelikli olarak aşılanmalıdır. 6 aydan küçük bebeklerin ise aşı olmaması gerektiğini söyledi.

“GRİP AŞISI EKİM VE KASIM AYLARINDA YAPTIRILABİLİR”

Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, toplumdaki salgının aşı ile kısmen önlenebileceğine dikkat çekti.

Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, “Ekim ve Kasım aylarında grip aşısı yaptırabiliriz. 9 yaşından büyük olan çocuklar yılda bir kez, 6 ay ile 8 yaş arası çocuklar daha önceden aşı olmadıysa 4 hafta ara ile iki dozda olabilir. Fakat daha önce aşısı var ise bir dozda aşılanması yeterlidir” dedi.