İşte gerçek. G.Saray F.Bahçe'nin 6 puan önünde değil

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, soğuk savaş da şiddetlendi.

Özellikle lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasında karşılıklı suçlamalar tüm hızıyla sürüyor. Bunun nedeni de iki takım arasındaki çekişmeli şampiyonluk yarışı.

Puan cetveline bakıldığında Galatasaray'ın 25 maçta 60 puanı var. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise 24 maçta 54 puanda.

Görünürde puan farkı 6.

Ama gerçek hiç de öyle değil.

Çünkü Fenerbahçe'nin kalan maçlarda 6 garanti puanı var. Çünkü fikstüre göre ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK ile maçları bulunuyor. Bu maçlardan da hükmen galibiyetlerle 6 puanı hanesine yazdıracak.

Üstelik bir maçı da eksik sarı lacivertlilerin.

Galatasaray'ın ise bir maçı fazla. Ligden çekilen iki takımdan sadece Hatayspor'la maçı bulunuyor. Bu da hükmen galibiyet ve garanti 3 puan demek.

Bu durumda iki takım arasındaki puan farkı 3'e inmiş oluyor.

Öyle görünüyor ki iki takım arasında dananın kuyruğu sezonun sondan bir hafta önce oynanacak olan derbide kopacak.