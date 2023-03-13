﻿Galatasaraylı futbolcunun sosyal medya hesabı hacklendi

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabının hacklendiğini açıkladı.



Torreira'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Seni seviyorum Devrim Özkan" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımın ardından yıldız oyuncu bu tweeti hemen silerek yeni bir açıklamada bulundu.



Uruguaylı yıldız yeni paylaşımında hesabını geri aldığını belirterek, "Üzgünüm, hesabım hacklendi. şimdi her şey yolunda teşekkür ederim." dedi.

Lucas Torreira'nın adı son günlerde Oyuncu Devrim Özkan ile anılmaya başladı.

Torreira ve Devrim Özkan ikilisinin Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın eşinin doğum günü partisinde birlikte gözükmesi de bu iddiaları artırdı.