﻿Guardiola neden hiç kovulmadığının sırrını açıkladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'i yöneten teknik adam Pep Guardiola, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Guardiola, Southampton maçı ve Arsenal ile liderlik yarışı hakkında gelen soruya, "Eğer puan kaybedersek, Arsenal şampiyonluk için avantajlı olur. Kazanırsak ve kazanmaya devam edersek sezon sonunda şampiyon olabiliriz. Buna alışkınız, bir sorun değil" şeklinde yanıt verdi.

''SİZE KOVULMAMAMIN SIRRINI SÖYLEYECEĞİM''

Premier Lig'de yaşanan 13 teknik direktörlük değişikliği bu alanda rekor kırdı. Bu konu hakkında ise Guardiola'ya kendisinin daha önce neden hiç kovulmadığı soruldu.

Tecrübeli teknik adam, "Size daha önce kovulmamamın sırrını söyleyeceğim; maçlar kazanmamız. Eğer maçları kazanamasak kovulurdum. Saçlarım diğer menajerlerden daha iyi olduğu için değil, çok maç kazandığımız için kovulmadım" dedi.

Guardiola sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Bence sportif direktör ve sahipler teknik direktörü işten çıkaracaklarını ve ardından işlerin nasıl yürüyeceğine dair karar alıyorlar. Ben küçükken, bu ülkede teknik direktörleri tutma geleneği vardı. Bugün herkes için çok fazla baskı var. Bu çok fazla yatırımla olan bir şey. Baskı bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Olan durum bu, uyum sağlaman gerekiyor"