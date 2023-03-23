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Real Madrid'den Haaland hamlesi. Neymar'ın transfer rekoru kırılabilir

Manchester City'de harikalar yaratan Erling Haaland için Real Madrid'in servet ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:41
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Haaland takımdan ayrılıyor mu

Real Madrid'den Haaland hamlesi. Neymar'ın transfer rekoru kırılabilir
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Salzburg, Borussia Dortmund ve bu sezon Manchester City ile gösterdiği performans ile rekorları kırmaya başlayan Erling Haaland, güncel transfer rekorunu da kırabilir.

İspanyol Basınından AS'ın haberine göre; Real Madrid, 2024 yılında Erling Haaland için yaklaşık 240 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Neymar'ın 222 milyon Euro'luk transfer rekorunu egale edecek.

Geçen sezon Mbappe'nin Real Madrid'e transferi daha yakın olsa da PSG ile sözleşme yenilemesi, transferin rafa kaldırılmasına neden oldu.

Sonrasında gözler Haaland'a çevrildi. Yapılması takdirde Manchester City ve Haaland'ın teklife bakış açısı merak ediliyor.

Bu sezon Haaland, 37 maçta 41 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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