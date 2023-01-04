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Yarım ton kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Ekvador'dan deniz yoluyla getirildiği tespit edilen bir konteynerde yarım tonu aşkın kokain ele geçirildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 06:46
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Guatemalada yarım ton kokain ele geçirildi

Yarım ton kokain ele geçirildi
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Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin Quetzal limanında yapılan aramalar sonucunda konteynerin gizli bölmesinde 505 kilogram kokain bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Ekvador'dan getirilen söz konusu sevkiyata ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan ABD'nin talep ettiği aralarında 2 milletvekili ile 2 belediye başkanının da yer aldığı 27 uyuşturucu kaçakçısının, 2022'de yapılan operasyonlarda gözaltına alındığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Guatemala güvenlik güçlerinin 2022'de uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyonlarında, 5,8 ton kokainin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlara göre, Guatemala coğrafi konumu nedeniyle Güney Amerika'dan kuzeye yapılan uyuşturucu sevkiyatında önemli köprü vazifesi görüyor. (AA)

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