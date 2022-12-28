Uyuşturucu kullanıp 74 yaşındaki kadını öldüren sürücüye 3 yıl hapis cezası. Ölenin yaşama hakkı hiç mi yoktu yani?

Kaza, 20 Ekim saat 10.00 sıralarında Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak’ta meydana geldi.

Burcu Çakıoğlu’nun kontrolünü kaybettiği otomobili yol kenarından evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer’e arkadan çarptı. Kazada Yanılmazer, hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı belirlenen Çakıoğlu, yakalandı ve tutuklandı. 74 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kaza bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN KANINDA AMFETAMİN VE EXTASY ÇIKTI

Polis tarafından düzenlenen raporda, kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer’in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer’e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir.

Ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddeler tespit edildiği vurgulanarak, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Çakıoğlu’nun kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir” denildi.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Çakıoğlu hakkında 9 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, “Olay günü Burcu Çakıoğlu’nun yanında bulunan H.N.A., S.C., Ö.Ö. ile otomobille seyir halinde olduğu sırada, olaydan kısa bir süre önce birçok kez kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisi altındayken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yol kenarında yürümekte olan Hacer Mukaddes Yanılmazer’e arkadan araçla çarpmak suretiyle bilinçli taksirle ölüme neden olduğu anlaşılmıştır” denildi.

BİLİRKİŞİ: KALDIRIMDA YÜRÜSE DE ÇARPACAKTI

Adli Trafik Bilirkişisi raporunda kazada hayatını kaybeden Hacer Mukaddes Yanılmazer’in ihlal ettiği trafik kurallarının bulunmadığı belirtilirken, Burcu Çakıoğlu için ise şu görüşlere yer verildi:

“Yayanın kazanın oluşmasına ve sonucuna etki edecek herhangi bir trafik kural ihlalinin bulunmadığı, kaldırımı kullanması halinde dahi araçla çarpılacağı, sürücünün ihlal ettiği trafik kurallarının kazanın oluşmasındaki etkileri göz önüne alındığında özellikle kamera kaydıyla tespit edilen çarpma şekli birlikte değerlendirildiğinde yaya Hacer Mukaddes Yanılmazer’in ihlal ettiği trafik kuralının bulunmadığı kanaatindeyim. Sonuç olarak, meydana gelen kazanın oluşmasında otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu’nun sürücü belgesi olmadığı halde araç kullandığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanıp kazaya karıştığı süratli olduğu hızını ayarlayamadığı bu haliyle trafik kurallarını ihlal ettiği görüş ve kanaatimi bildiririm.”

SÜRÜCÜ "BEN KUSURLU OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ

Davanın ilk duruşması Konya 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya tutuklu sanık Burcu Çakıoğlu, ölen Hacer Mukaddes Yanılmazer’in yakınları ve tanıklar katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Çakıoğlu, direksiyon başında iken uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Kendisinin kusurlu olmadığını öne süren Çakıoğlu savunmasında, ”Aracı kullanırken birkaç kez uyuşturucu kullandım. Ama ben bağımlı değilim. Olaydan önce de kullandığım oldu. Otomobildeki arkadaşlarımın durumu benden daha kötüydü o yüzden aracı ben kullandım. Araçtaki H.N.A., ‘kadına çarpacaksın’ deyip direksiyonu çekince paniğe kapıldım. Ben de bir anneyim. Böyle bir olayı Allah kimseye vermesin. Ben kusurlu olmadığımı düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi.

‘DİREKSİYONDA UYUŞTURUCU İÇTİ’

Duruşmada dinlenilen tanıklardan olay günü otomobildeki Ö.Ö., “Ben kaç kez uyardım, ‘eve gidelim’ dedim. Bana kendisi cam aparatla uyuşturucu verdi. Kendisi de direksiyonda içip Tiktok izliyordu. Sonra ben uyuyup kalmışım. Çarpınca uyandım” dedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme hakimi, savcıdan mütalaasını istedi. Savcı, mütalaasında, iddianamedeki beyanları tekrar ettiklerini belirtti. Hakim, önce ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl ceza verdi. Suçun bilinçli taksirle gerçekleştirildiği kanaatine vararak cezayı 4 yıl 6’a yükseltti. Ardından ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 3 yıl 9’a aya indirdi. Verilen cezanın ertelenmemesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına karar verdi.

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI

Kazada hayatını kaybeden Hacer Mukadder Yanılmazer’in oğlu Ahmet Yanılmazer, duruşma sonrası yaptığı açıklamada mahkemenin verdiği cezayı az bulduklarını söyledi. Yanılmazer, “Verilen cezayı az buluyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu kasten işlenmiş bir suçtur. Bir insan hem ehliyeti olmadan hem trafiğe çıkacak, hem de uyuşturucu kullanarak direksiyon başına geçecek ve bir cana kast edecek. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Biz bu karara itirazımızı yapacağız.” dedi.