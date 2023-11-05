Gülben Ergen'in paylaşımı tepki çekti. Akla ilk gelen isim Dilan Polat oldu

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda 'Neden birinin kötü durumda olması bir başka kişiye sevinç olur?' ifadelerini kullanınca tepki çekti. Şarkıcının sözleri günlerdir gözaltında olan ve dün gece tutuklanan Dilan Polat-Engin Polat üzerinden değerlendirildi.

Serpil Demir
Gülben Ergen'in paylaşımı tepki çekti. Akla ilk gelen isim Dilan Polat oldu

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

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Günlerde gözaltında olan ve bu süreçteki halleriyle sosyal medyada adlarından söz ettiren Polat çifti konuşulurken, Gülben Ergen ilginç bir yorumda bulundu.

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Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda Ergen, "Mesleği habercilik, hukuk olanların dışında, insanlar neden başkalarının ayıplarıyla bu denli ilgilenirler? Neden “oh olsun” diye bir ruh hali vardır? Neden birinin kötü/kaybetmiş/düşmüş durumda olması bir başka kişiye sevinç olur?" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı bu yorumuyla sosyal medyada tepki çekti. Bu ifadelerin lüks yaşantılarıyla göze batan ve kara para aklama, örgüt kurma gibi iddialarla gözaltında olan ve dün gece tutuklanan Polat ailesine dair olduğu düşünülünce Ergen'e çok fazla yanıt geldi.

Kimi Ergen'e tepki gösterdi kimi ise destek oldu.

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