Gülben Ergen’in yılanlı kıyafeti çok konuşuldu

İstanbul'da müzikseverlerle buluşan Gülben Ergen, hem şarkılarıyla hem de neşesi ve enerjisiyle dikkat çekti. Gülşah Saraçoğlu imzalı, derin yırtmaçlı ve yılan figürlü elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, seyircisiyle sohbet etti.

Ünlü isim, konuklar elbiseye övgü yağdırınca "Bu elbisenin adı ‘göğsümde çok yılan taşıdım. Gülşah, yılanlardan ilham aldı bu tasarımda" sözleriyle espri yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Sen Gidince' parçasını single olarak yayınlayan Gülben Ergen, şarkıya klip çekmeye hazırlanıyor.

