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  • Güzel oyuncu Melis Sezen'den aşka dair özlü sözler. 'Gülcemal' dizisiyle ekrana tekrar merhaba dedi

Güzel oyuncu Melis Sezen'den aşka dair özlü sözler. 'Gülcemal' dizisiyle ekrana tekrar merhaba dedi

FOX'un dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Gülcemal dizisi ile ekrana dönen Melis Sezen, aşkın kendisi için tanımını anlattı. Melis Sezen, "Aşk aslında hayatın özü, yaşam yolculuğumuzun kaynağıymış" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:09
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'Gülcemal' dizisiyle ekrana tekrar merhaba dedi. Güzel oyuncu Melis Sezen'den aşka dair özlü sözler

Güzel oyuncu Melis Sezen'den aşka dair özlü sözler. 'Gülcemal' dizisiyle ekrana tekrar merhaba dedi
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Sadakatsiz dizisinde oynadığı Derin rolü ile tanınan oyuncu Melis Sezen, yeni sezonda Gülcemal adlı dizide rol alacak. Hello Dergisi'ne röportaj veren Melis Sezen, kendisi için aşkı tanımladı. Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki rolünde yakaladığı çıkış ile İspanya'da büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

'AŞK ASLINDA HAYATIN ÖZÜ, YAŞAM YOLCULUĞUMUZUN KAYNAĞIYMIŞ'

Melis Sezen, aşkı kendisi açısından şu sözler ile tanımladı:

"Aşka açtım kendimi. Aşkı hayatta ayrı bir kategori sanırdım ama şunu anladım ki aşk aslında hayatın özü, yaşam yolculuğumuzun kaynağı, özümüze açmamız lazım kendimizi. Ben de özüme açtım kendimi."

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