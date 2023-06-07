Melis Sezen Londra tatilinde aşkına böyle poz verdi

Son olarak Gülcemal dizisinde oynayan Melis Sezen ile Atilla Bingöl, güzel oyuncunun dizisinin final yapmasıyla soluğu İngiltere’de aldı.

Melis Sezen Londra tatilinde aşkına böyle poz verdi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bir süredir iş insanı Atilla Bingöl’le aşk yaşayan oyuncu Melis Sezen, sevgilisiyle Londra tatiline çıktı.

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Nisan sonunda ilk kez birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini sessiz sedasız yaşamaya devam ederken, güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir post’la aşkını ilan etmişti.

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Her ikisi de seyahat etmeyi çok seven çift, birlikte Londra’ya giderek işlerine kısa bir mola vermiş oldu.

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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz” ile büyük sükse yapan Melis Sezen, bu sezon ekranlarda umduğunu bulamamıştı. Sevgilisiyle çıktığı bu tatil, belli ki ilaç gibi gelecek.

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