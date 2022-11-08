Güldür Güldür acı acı güldürdü Beyni olan düşünür. Kıyma, palto, araba kredi skeci

Güldür Güldür’de palto kredisi çekmek isteyen bir vatandaşın diyaloğu dikkat çekerken bir başka oyuncunun ‘ben de kıyma kredisi çekeceğim’ demesi izleyenleri güldürdü.

PALTO KREDİSİ

Merkez Bankası’nın fiyatı en çok artan ürünler arasında giyim de yer alırken, bazı online alışveriş siteleri bankalarla anlaşma yaptı. Kredi kartı taksit sayısında limit olunca 36 aya varan vadelerle kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlandı.

Kredi sorununu geçen günlerde İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da dillendirmişti. Aran, kredilere vatandaşların erişiminin zorlaştığını, bankaların yanıt veremediğini söylemişti. Yine Hazine ve Maliye Balkanı Nureddin Nebati’nin katıldığı bir toplantıda, MÜSİAD Başkanı da kredi sorununu dile getirmişti.