Güldür Güldür'den 'Norveç'e Yerleşen Türk' skeci. 1 milyon kişi izledi

Show TV'nin komedi programı Güldür Güldür, bu defa "Norveç’e Yerleşen Türk" skeci ile, Norveç’teki yüksek refah seviyesine rağmen kendilerine dert bulan insanları tiye aldı.



Oda TV'de yer alan haberde, skeçte, sörf tahtasına binerken can yeleği takmayan kişiyi dert eden Norveçli kadına, oraya yerleşen Türk’ün verdiği cevap binlerce beğeni topladı: “Rüşvet alıp sörf tahtası ile ülkeyi terk etmiyorsa sorun yok.”



AKILLARA NORVEÇ ADALET BAKANI GELDİ

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatili'nde sörf tahtasına binerken can yeleği takmaması, ağustos ayında Norveç'te "büyük skandal" olarak konuşuldu.



Bakanın can yeleği giymeden sörf tahtası üzerinde olduğuna dikkat çeken muhalefet, bunun Norveç yasalarına aykırı olduğunu belirterek Mehl'i eleştiri yağmuruna tuttu.



Adalet Bakanı, "Kıyıya yakın yüzdüğüm için kanunları çiğnemiş olmuyorum." diyerek kendisini savundu.

