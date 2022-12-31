31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Güldür Güldür'de bu gece kimlerin çıkacağı belli oldu.

Güldür Güldür'de bu gece kimlerin çıkacağı belli oldu.

Güldür Güldür Show, yılbaşı özel bölümünde birbirinden eğlenceli performanslar ve müzik şöleni ile yeni yılı karşılamaya hazır. 90’lı yıllarda çıktığı ekranlarda adından sıkça bahsettiren Sadettin Teksoy, yıllar sonra Güldür Güldür’ün yılbaşı özel programına konuk oldu

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:30
Takip Et

‘Güldür Güldür Show’ Yılbaşı Özel'e sürpriz isimler konuk oluyor. Ünlü televizyon fenomeni Sadettin Teksoy'da gecenin konukları arasında.

Güldür Güldür'de bu gece kimlerin çıkacağı belli oldu.
+
Aa
-

Show TV’de ekrana gelen, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor. Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz isimler konuk oluyor. 

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ve parmak hareketiyle hafızalara kazınan Saadettin Teksoy, uzun yılların ardından ekranlara döndü. Sarı montuyla tanınan Teksoy, Güldür Güldür Show'un Yılbaşı Özel bölümüne konuk oldu.

YILLAR SONRA EKRANDA

Bir ailenin evinde ortaya çıkan gizemli kara deliğin olduğu skeçte rol alan Sadettin Teksoy, unutulmayan sarı montu ve "Ben Saadettin Teksoy" repliğiyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan 70 yaşındaki Teksoy'un değişmeyen imajı da dikkatlerden kaçmadı.

GÜLDÜR GÜLDÜR YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
1
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
2
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿2023 MTV ne kadar oldu
3
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Benzine yılbaşı zammı
4
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı: Helal olsun sana memur Tuba
5
﻿Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı: Helal olsun sana memur Tuba
﻿Orman talanına izin vermeyen memurun başına gelmeyen kalmadı: Helal olsun sana memur Tuba
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
6
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
7
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
﻿Sedef Kabaş'tan Bakan Soylu'ya çok konuşulacak İmamoğlu yanıtı. ''Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut'' demişti
﻿Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak
﻿Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak
﻿Fransa'da COVID-19 verileri hükümetle paylaşılmayacak
﻿Bolu Valisi açıkladı: Yılbaşında 2 bin 400 polis ve jandarma görev yapacak
﻿Bolu Valisi açıkladı: Yılbaşında 2 bin 400 polis ve jandarma görev yapacak
﻿Bolu Valisi açıkladı: Yılbaşında 2 bin 400 polis ve jandarma görev yapacak
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı
﻿TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.