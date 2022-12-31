Güldür Güldür'de bu gece kimlerin çıkacağı belli oldu.

Show TV’de ekrana gelen, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' yılbaşı özel bölümüyle ekrana geliyor. Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz isimler konuk oluyor.

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ve parmak hareketiyle hafızalara kazınan Saadettin Teksoy, uzun yılların ardından ekranlara döndü. Sarı montuyla tanınan Teksoy, Güldür Güldür Show'un Yılbaşı Özel bölümüne konuk oldu.

YILLAR SONRA EKRANDA

Bir ailenin evinde ortaya çıkan gizemli kara deliğin olduğu skeçte rol alan Sadettin Teksoy, unutulmayan sarı montu ve "Ben Saadettin Teksoy" repliğiyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan 70 yaşındaki Teksoy'un değişmeyen imajı da dikkatlerden kaçmadı.

GÜLDÜR GÜLDÜR YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde; Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

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