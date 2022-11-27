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  • Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu

Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu

Ekranların sevilen mizah programı Güldür Güldür, kamu hastanelerindeki muayene süreleriyle ilgili bir skeç yayınladı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 04:44
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Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu

Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
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Show TV’de ekrana gelen mizah programı Güldür Güldür, kamu hastanelerindeki muayene süreleriyle ilgili bir skeç yayınladı.

Programda hastaların ve doktorların yaşadığı sorunlar mizahi bir dille anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralığının beş dakikaya düşürmüştü. Oysa ki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) muayene için en az 20 dakika ayrılmasını öneriyor. Diş hekimliğinde bu süre daha da uzun. Dünya Dişhekimliği Birliği’nin muayene için önerdiği süre 30 dakika.

Skeçte beş dakikada hastaların muayene edilmesinin ‘imkansız’ olduğu anlatıldı.

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