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  • Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki

Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güldür Güldür’de kendisinin taklit edildiği ve altılı masa toplantısını ziyaret ettiği skeci izlediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu...

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 20:30
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki

Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
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Show TV’de Ali Sunal’ın sunumuyla yayınlanan Güldür Güldür Show’da daha önce muhalefet partilerini konu alan Altılı masanın skeci yapılmıştı.

İMAMOĞLU MEŞHUR SKECİ İZLEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, o skeçteki kendisinin bulunduğu bölüm  izlettirildi.

Oyuncu Ali Sunal'a konuk olan İmamoğlu, salondaki seyircilerle birlikte kendisinin  canlandırıldığı bölümü kahkahalar eşliğinde izledi.

“KENDİMİ TACA ATACAK DEĞİLİM”

Ekrem İmamoğlu'nun skecinde yer alan en dikkat çekici sahne ise; "Genel Başkanım burada ama, ben de kendimi taça atacak değilim. İcap ederse 90'a takarız topu" sözlerinin yer aldığı sahne oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında, kendisinin de canlandırıldığı skeçle ilgili, siyasetçiler için zeka dolu eleştirilerin çok faydalı olduğunu düşündüğünü söylemişti.

İşte İmamoğlu'nun o görüntüleri:

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