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Doğa Rutkay yakalandığı hastalığa dair sevenlerini uyardı

Doğa Rutkay Kamal, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. "Çok ağır bir hastalık" diyen Rutkay, takipçilerine, "Maskelerinize geri dönün" çağrısında bulundu

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:24
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Güldür Güldür oyuncusu Doğa Rutkaydan hastalık uyarısı

Doğa Rutkay yakalandığı hastalığa dair sevenlerini uyardı
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2014’te Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan oyuncu Doğa Rutkay, 2018'de ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından sık sık hayatından kesitler yayınlayan Rutkay, bu kez domuz gribine yakalandığını duyurdu.

"ÇOK AĞIR BİR HASTALIK"

Bir süre hastanede tedavi gören Rutkay, paylaşımıyla son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.  Domuz gribine yakalanan ve "Çok ağır bir hastalık" diyerek takipçilerini uyaran Doğa Rutkay, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Her birinize teşekkür ederim... Çok güzel 'Geçmiş olsun'lar gelmiş... Tek tek dönemiyorum, buradan topluca yazayım; çok teşekkürler. Not; maskelerinize geri dönün!

Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor, okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid-19'u mumla aratıyor.

Yüzümün güldüğüne bakmayın, ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım... Sabırlıyım, atlatacağım.

 

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