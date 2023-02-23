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Doğa Rutkay depremzedelere iki TIR yardım gönderdi 

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, 'Oh Be! Dünya Varmış' sivil toplum vakfı ile depremzedeler için iki TIR yardım gönderdiklerini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:35
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Depremzedeler için seferber oldu! Doğa Rutkay afet bölgesine iki TIR yardım gönderdi 

Doğa Rutkay depremzedelere iki TIR yardım gönderdi 
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası oluşan yıkım, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili kapsayan afet bölgesi için ünlü isimler tek yürek oldu. 

Yaşanan felaketle ilgili ilk günden beri yardım mesajları yayınlayan isimlerden biri olan Doğa Rutkay, depremin ilk günlerinde yayınladığı birlik mesajıyla adından söz ettirmişti.

Doğa Rutkay, son olarak 'Oh Be! Dünya Varmış' sivil toplum vakfı ile iki TIR dolusu yardım malzemesini depremzedeler için yola çıkardığını paylaştı. İçi malzeme dolu TIR'ın bir fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"BİR DEĞİL İKİ TIRA ANCAK SIĞDIK"

"Bir değil iki TIR'a ancak sığdık! Sizin güveniniz, desteğinizle yeniden yola çıkıyor TIR'lar. Esra Özcan Deprem bölgesinden bizi bildirmeye devam edecek. 'Nereye gidiyor, kimlere ulaşıyor destekleriniz' diyenler, hepsini paylaşacağız. Gönlünüz rahat olsun. Elleriniz dert görmesin!"

Doğa Rutkay, "Siz olmadan olmazdı" diyerek; arkadaşlarına ve takipçilerine de teşekkür etti. 

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