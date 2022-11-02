Güldür Güldür Show'un 'Bahadır'ı evlendi

'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Bahadır' karakteriyle dikkat çeken Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile dünya evine girdi.
Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, nikah masasına oturdu. Önceki akşam hayatlarını birleştiren ikili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Çift, fotoğraflarına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum. Partiye devam my love" notunu düştü.
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