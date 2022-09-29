Gülse Birsel sessizliğini 'Yılbaşı'nda bozacak. Yeni projesini paylaştı

Yalan Dünya, Avrupa Yakası, Jet Sosyete ve Aile Arasında gibi pek çok sevilen işe imza atan senarist ve oyuncu Gülse Birsel yeni filmi 'Yılbaşı Gecesi'ni tanıttı. Birsel'in yeni filminin oyuncu kadrosu ise dolu dolu.

Başrolde filmin senaristi Gülse Birsel'in yer aldığı 'Yılbaşı Gecesi' adlı filmde Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt, Alina Boz, Fatih Artman, İrem Sak, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Büşra Pekin ve Ayta Sözeri gibi oyuncular yer alacak.

Gülse Birsel'in hem yazıp hem de oynadığı ‘Yılbaşı Gecesi’ filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Birsel yeni filmiyle ilgili paylaşımına "Pisti boşaltalım, filmimiz geliyor Yılbaşı Gecesi Disney+’ta olacak. Asla bir araya gelmemesi gereken, tanımadığınız komşularınızı bir yılbaşı akşamına davet ederseniz ne olur?" notunu düştü.

FİLMİN KONUSU:

Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlıyor.

Günlerdir sevdikleriyle Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep oluyor.

Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta buluyor.

Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir Yılbaşı Gecesi geçirecekleri ise büyük bir merak konusu.