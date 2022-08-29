Gülşen'in son durumunu ağabeyi açıkladı. ''Tek kişilik koğuşta kalıyor''

Gülşen hakkında bugün karar günü... Ünlü şarkıcının tutuklanmasına yapılan itiraz bugün mahkeme tarafından değerlendirilecek.

Gülşen'i bugün cezaevinde ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti.

Gülşen’in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı.

Sorulara cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi.

Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesine giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.