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Şarkıcı Tuğba Ekinci Gülşen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu

Şarkıcı Tuğba Ekinci, bu güne kadar devamlı eleştirdiği bir çocuk annesi Gülşen'in için sosyal medya hesabından şarkıcının ve oğlunun fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulundu

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:57
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 11:26
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Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından sosyal medyaya binlerce destek ve eleştiri yorumu yağmaya devam ediyor

Şarkıcı Tuğba Ekinci Gülşen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu
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Instagram hesabından Gülşen ile oğlunun fotoğrafını yayınlayan Tuğba Ekinci, "24 saat oldu bu insan bebesinden ayrı hani biraz abartmıyor muyuz? Sayın Cumhurbaşkanıma rica etsem işe yarar mı? Bana yapsanız ben tek kadınım, kılım kımıldamaz. Bunun bekleyen bebesi var" dedi.

Şarkıcı, Gülşen'i cezaevine gönderilmesiyle ilgili de "Sonuçta bir anne evde bekleyen bebesi var. En yakın zamanda çıkmasını dilerim. O da farkında gaf yaptı. Kaçtı ağzından. O da biliyor bu dünya iyi insanlar sayesinde dualar sayesinde ayakta o da boşluğa düştü. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız çok şükür. Ön planda olunca saçmalamak saçma oluyor. Tabi ki savunmuyorum. Hocalarımız müftülerimiz iyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

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Bir dost
28.08.2022 15:39
Çok bebeğini düşünüyorsa milletin çocuklarını, gençlerini saptırmak için provakatörlük yapmayacak. Bir anne gibi haraket etsin.  
 
Hasan Durmuş
28.08.2022 14:42
Gülşen çok yakın zamanda bırakılır.İşaretler onu gösteriyor.  
 
Musa YILMAZ
28.08.2022 13:20
Tuğba hanım güzel sözler sarf etmiş fakat herkes haddini bilecek bu Gülşen olur veya başkası umarım gülşene yapılan bu ceza ibret olurda başkaları yapmaz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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