Şarkıcı Tuğba Ekinci Gülşen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu

Instagram hesabından Gülşen ile oğlunun fotoğrafını yayınlayan Tuğba Ekinci, "24 saat oldu bu insan bebesinden ayrı hani biraz abartmıyor muyuz? Sayın Cumhurbaşkanıma rica etsem işe yarar mı? Bana yapsanız ben tek kadınım, kılım kımıldamaz. Bunun bekleyen bebesi var" dedi.

Şarkıcı, Gülşen'i cezaevine gönderilmesiyle ilgili de "Sonuçta bir anne evde bekleyen bebesi var. En yakın zamanda çıkmasını dilerim. O da farkında gaf yaptı. Kaçtı ağzından. O da biliyor bu dünya iyi insanlar sayesinde dualar sayesinde ayakta o da boşluğa düştü. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız çok şükür. Ön planda olunca saçmalamak saçma oluyor. Tabi ki savunmuyorum. Hocalarımız müftülerimiz iyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.