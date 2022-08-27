27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yıldız Tilbe: Sanatçılar dokunulmaz ilan edilsin

Yıldız Tilbe: Sanatçılar dokunulmaz ilan edilsin

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe, sanatçıların yasal olarak dokunulmaz ilan edilmesini istedi

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:49
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:04
Takip Et

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına bir tepkide Yıldız Tilbe'den geldi

Yıldız Tilbe: Sanatçılar dokunulmaz ilan edilsin
+
Aa
-

İmam Hatipliler hakkında söylediklerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı Gülşen, dün evinde gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan şarkıcı tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Twitter'da Gülşen'in serbest bırakılmasıyla ilgili yapılan paylaşımlara bir yorum da Yıldız Tilbe'den geldi.

"HERKES AĞZINDAN ÇIKAN HATALI SÖZ İÇİN TUTUKLANSA ADAM KALMAZ"

Gülşen'in tutuklanmasının ardından binlerce kullanıcı Twitter'da paylaşım yaparak "Gülşenserbestbırakılsın" dedi. Twitter gündemine yerleşen konuyla ilgili paylaşım yapan Yıldız Tilbe, Gülşen'in serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları yazdı: "Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alim de. Gülşen'e gelene kadar neler var neler. Meclisin gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye, bütün değerlere hakaret ediyorlar hem de yasal."

"SANATÇILAR DOKUNULMAZ İLAN EDİLSİN"

"Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz. Kanunları nereye şikayet edeceğiz? Hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz, kanunlar bizi ezmesin korusun. Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin. Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır, karanlık denizlerin yakamozlarıdır, her seferinde başka bahanelerle hayatlarına müdahale edilmesin."

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Osman
27.08.2022 19:47
Önce gelişmiş ülke sanatçıları ile bir tartıya girin de,agirlığiniz,boyunuz bir ortaya çıksın,sonra yine konuşun.  
 
Sedat
27.08.2022 18:38
O kadar da değil, herkes adil yargılansın yeter.  
 
Satır
27.08.2022 18:05
Gerçek hak hukuk ve adaleti savunanlar dokunuzmaz ilan edilsin.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.