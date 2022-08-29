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Tahliye edilen Gülşen cezaevinden çıktı

Şarkıcı Gülşen verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Gülşen hakkında ev hapsiyle tahliye kararı verilmişti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 14:39
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:04
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Tahliye kararı verilen Gülşen cezaevinden çıktı. İmam Hatip Liseleri hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmıştı

Tahliye edilen Gülşen cezaevinden çıktı
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Şarkıcı Gülşen hakkında bugün ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Gülşen, cezaevinden çıkarken doğrudan aracına binerek herhangi bir basın açıklamasında bulunmadı.

 


Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan müzisyen Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz kabul edildi. Şarkıcı Gülşen, ev hapsiyle tahliye edildi.

Gülşen Çolakoğlu’nun avukatı Emek Emre tarafından üst mahkeme olan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere sunulan itiraz dilekçesinde, Gülşen’in 30 Nisan’da Ataşehir’de biletli ve halka açık olmayan özel bir mekanda gerçekleşen konser sırasında suça konu sözleri, önceden planlanmadan, herhangi bir suç kastı taşımadan, bir müzisyen arkadaşıyla sahnede şakalaşırken ve sadece arkadaşına yönelik anlık bir reflekse sarf ettiği belirtilmişti.

EV HAPSİ VERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ

Gülşen’in dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi. 

Kararda, tahliye kararının "Suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, bakmakla mükellef yaşı küçük çocuğunun olması" nedenlerinden alındığı belirtildi. 

NE OLMUŞTU?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

Şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

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Tosun Paşa
29.08.2022 15:38
@Aybüke İlker Başbuğ görevdeyken sustu emekli oldu konuşmağa başladı keşke görevdeyken istifa edip kamu oyunu aydınlatıp fetö oyununu bozsaydı  
 
Selim
29.08.2022 15:28
Ülkeyi terk edip gitsin  
 
Aybuke
29.08.2022 15:17
Keşke İlker Başguğ tutuklandığında da aynı ilgiyi gösterseydiniz bu ne ilgi abartılı bir gündüm,muhalefet olayı köpürttü,Akp nin pasını aldı ne Gülşen miş sanki kahraman,yok artık  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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