ABD'den Gülşen açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, şarkıcı Gülşen’in aylar önce yaptığı bir espri nedeniyle tutuklanması ardından açıklama yaptı.

Açıklamada "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kıyafetleri üzerinden gerici çevrelerce sık sık hedef alınan şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde sarf ettiği sözlerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yeniden gündem olmuştu. Görüntülerde Gülşen’in bir kişi hakkında, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği duyuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatmış, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı vermişti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen hakkında tutuklama kararı verildi.