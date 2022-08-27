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ABD'den Gülşen açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın şarkıcı Gülşen'in tutuklanması hakkında yaptığı açıklamada “Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 19:24
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ABD'den Gülşen açıklaması

ABD'den Gülşen açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı, şarkıcı Gülşen’in aylar önce yaptığı bir espri nedeniyle tutuklanması ardından açıklama yaptı.

Açıklamada "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kıyafetleri üzerinden gerici çevrelerce sık sık hedef alınan şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde sarf ettiği sözlerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yeniden gündem olmuştu. Görüntülerde Gülşen’in bir kişi hakkında, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği duyuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in ifadeleri üzerine soruşturma başlatmış, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı vermişti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen hakkında tutuklama kararı verildi.

 

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Murat D.
27.08.2022 20:31
Akp li ağzı ile diş gücler akp ye ve medyasına iktidarda kalması için destek veriyor  
 
Ali
27.08.2022 20:14
Çocuk katilerini koruyanlar demokrasiden bahsediyor arkaladığınız liderlerin hepsi ne hikmetse diktatörlüğe özeniyor.  
 
Sedat
27.08.2022 20:03
ABD nin bu açıklaması AKP ye yarar ve AKP ye destek için yapılmış açıklamadır ciddiye almayın. Oyuna gelmeyin çünkü ABD bir şey yapıyorsa şeytan olsa ne yapardı sorusunu sorun.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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