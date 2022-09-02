Gülşen hakkında istenen ceza belli oldu

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Gülşen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle 48 sayfalık iddianame düzenledi. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı.

Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

Gülşen Çolakoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun vermiş olduğu bir konser esnasındaki söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216. maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gülşen hakkında gerek dilekçe ile gerekse CİMER aracılığıyla ihbar ve şikayette bulunulduğu vurgulandı. İddianamede, ilgili videonun birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşılarak sosyal medyada gündeme geldiği, videonun 9 saniyeden oluştuğu, açık kaynak araştırmasında videonun uzun versiyonuna ulaşılamadığı da ifade edildi. Gülşen'in emniyet ifadesine yer verildi

"SÖZLERİ KIŞKIRTICI, AYRIŞTIRICI, TAHRİK İÇERİKLİ..."

İddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun sözlerinin "halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi.

İddianamede, "Şüphelinin söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı ve muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ve halkı kışkırttığı ve tahrik içerikli olduğu ve bu tahrikin halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu" ifadeleri kullanıldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

"Birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınarak soruşturmaya konu mezkur söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" denilen iddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Çolakoğlu hakkındaki iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianame kabul edilirse Gülşen Çolakoğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demiş, video dün sosyal medyada yayınlanmaya başlamıştı. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifade için Gülşen'e Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Sahnede yaptığı bir espri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi. Gülşen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ”Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.