Çocuk istismarını Ümit Özdağ'a yönelik hakaret olarak kullanmıştı. Gültekin Uysal Özür diledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ‘çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi’yle hareket ettiğini söyleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medyada infial yaramıştı. Uysal, Özdağ'a sarf ettiği tepki çeken sözleri için özür diledi.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum Ümit Özdağ tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt gelmişti.

Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetmişti:

"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim."