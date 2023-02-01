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  • Çocuk istismarını Ümit Özdağ'a yönelik hakaret olarak kullanmıştı. Gültekin Uysal Özür diledi

Çocuk istismarını Ümit Özdağ'a yönelik hakaret olarak kullanmıştı. Gültekin Uysal Özür diledi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün birbirine girdi. Uysal, Özdağ'a yönelik "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..." ifadeleri tepki toplamıştı. Uysal, kullandığı ifadeler için özür diledi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:28
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Gültekin Uysal Özür diledi

Çocuk istismarını Ümit Özdağ'a yönelik hakaret olarak kullanmıştı. Gültekin Uysal Özür diledi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ‘çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi’yle hareket ettiğini söyleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medyada infial yaramıştı. Uysal,  Özdağ'a sarf ettiği tepki çeken sözleri için özür diledi. 

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum Ümit Özdağ tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt gelmişti.

Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetmişti:

"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim."

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asena
1.02.2023 15:42
Yaptığın hakaretin özrü değil cezası olur  
 
Seher
1.02.2023 15:41
Valla Ümit Özdağ ve Meral Akşener olmasa biz halk olarak muhalefet nedir bilmiyorduk ,Gültekin Uysal ın iç dünyası halk tanımadan ortaya çıktı masadan çık git  
 
Aybuke
1.02.2023 15:40
Masken düştü herkes anladı nasıl bir adam olduğunu boşa özür dileme  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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