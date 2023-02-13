Deprem bölgesine giden Ümit Özdağ'a. Bunları bırakın eldiveninizi takın

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken farklı noktalardan gelen görüntülerde yağmacıların ortaya çıktığı görülmüş, yayınlanan videolar büyük tepki almıştı. Ümit Özdağ da yaptığı benzer paylaşımlarla yetkilileri göreve davet etmeye devam ediyor.

Bir yandan depremzedelerle konuşarak onların durumunu soran bir yandan da çektiği videolarla yetkilileri göreve davet eden Özdağ yaptığı ziyaretler sırasında bir yardım görevlisinin tepkisiyle karşılaştı.

"DUYMAK İSTEMİYORUZ"

Yardım görevlisi, Ümit Özdağ'a, "Açık söyleyeyim ben sadece Hatay'da deprem var zannediyordum. Ancak burada öyle korkunç bir tablo vardı ki hepimiz buraya konsantre olduk. (Elindeki telefona bakarak) buraya bakıyoruz; yok seçim yok Suriyeliler...

Burada dünya, Yunanistan bile bize yardım ederken biz kendi içimizde Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Suriyeli olsun bu lafları duymaktan bıktık. Duymak istemiyoruz. Lütfen eldiveninizi takın" sözlerini sarf etti.

Bu konuşmalar olurken bir kişinin kameraya müdahale ettiği ve çekimi durdurduğu görüldü.