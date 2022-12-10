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Erdoğan'dan Demokrat Parti'ye bize katılın teklifi. Gültekin Uysal TV 100 canlı yayınında ilk kez açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal tv100'ün gündem belirleyen programı Yüzler Kulübü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bize katıl teklifini' ilk kez açıkladı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 12:25
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Gültekin Uysal teklifi ve verdiği cevabı TV 100 canlı yayınında ilk kez açıkladı. Erdoğan'dan Demokrat Parti'ye bize katılın teklifi

Erdoğan'dan Demokrat Parti'ye bize katılın teklifi. Gültekin Uysal TV 100 canlı yayınında ilk kez açıkladı
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Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğunun bu haftaki konuğu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu. Uysal, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100 yazarı Erdoğan Aktaş ve Pınar Işık Ardor sorularını yanıtladı.

Uysal AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı teklifi ilk kez canlı yayında açıkladı.

Uysal, "Cumhurbaşkanından bize teklif geldi. 3-4 yıl oldu. Bu kadarını söyleyim. Sayın Erdoğan ile bir kere görüştüm. Kendisinin beraber olmak istediğini söyledi. Biz şahsi kariyer peşinde değiliz. Partinin bir ölçüsü var. Yakında da Sayın Bozdağ da Yalova'da bir İl Danışma Meclisi'nde, 'Demokrat Parti'nin o Altılı Masa'da ne işi var?' dedi. Biz de cevabımızı verdik." ifadelerini kullandı.

Uysal, Erdoğan'a hemen ret cevabı verdiğini söyledi. Stüdyodaki gazeteciler bunun yerel seçim öncesine denk geldiğini belirtti.

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