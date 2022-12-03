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  • Gültekin Uysal ‘suçluyu uzakta aramayın’ diyerek seslendi: Üç harflilerin başı AKP’dir...

Gültekin Uysal ‘suçluyu uzakta aramayın’ diyerek seslendi: Üç harflilerin başı AKP’dir...

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, fiyat artışlarının ardından gündeme gelen zincir marketler tartışmasına ilişkin, "Suçluyu başka yerde aramayın, enflasyona sebep olan 3 harflilerin başı AKP’dir" dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 01:10
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Gültekin Uysal ‘suçluyu uzakta aramayın’ diyerek seslendi: Üç harflilerin başı AKP’dir...

Gültekin Uysal ‘suçluyu uzakta aramayın’ diyerek seslendi: Üç harflilerin başı AKP’dir...
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, fiyat artışlarının ardından gündeme gelen zincir marketler tartışmasına katıldı.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suçluyu başka yerde aramayın, enflasyona sebep olan 3 harflilerin başı AKP'dir” dedi.

BİM’İ HEDEF ALMIŞLARDI

Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli zicir market yöneticilerinin FETÖ bağlantısının araştırılmasını istemiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da ,“Üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar” diyen BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ı “Fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı siyaset ve piyasa simsarlarına aman vermeyeceğiz” sözleriyle hedef almıştı.

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