Gültekin Uysal'dan tv100 ekranlarında dikkat çeken cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğunun bu haftaki konuğu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu. Uysal, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100.com yazarı Erdoğan Aktaş ve Pınar Işık Ardor sorularını yanıtladı.

Gültekin Uysal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

GÜLTEKİN UYSAL'DAN DİKKAT ÇEKEN ADAY ÇIKIŞI

"Bir siyasi parti genel başkanı olmasının çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki siyasi rekabette belediye başkanlarının aday olduğunu düşündüğümüzde buralarda hakimiyetin iktidara geçeceğini göz ardı etmemek lazım."

"BU TÜR SUİSTİMALLER YENİ DEĞİL"

Pınar Işık Ardor’un “İktidara geldiğinizde tarikatlara bakış açınız nasıl olacak?” sorusuna Gültekin Uysal, “Bizim çizgimiz açık ve şeffaf. Bu dini örgütlü alanda maalesef bu tür suistimaller yeni değil. Pek çok vaka yaşadık. Bu milletin çocukları çalındı. Buna münferit bir hadise olarak bakamayız. Böyle bir sonuç üretecek mekanizmaya devlet olarak siz sessiz kalabilir misiniz? Buna bir refleks üretmeniz lazım. Cemaatler, tarikatlar, dini örgütlenmeler elbette temel perspektifimizde bu tür suiistimallere karşı süratle net çizgilerin çizilmesi gerektiği kanaatindeyiz. En nihayetinde gördük ki devleti ele geçirmek gibi bir hedefe yönelen örgütlenme düzeylerine gelmişler” dedi.

"KAPATMAKLA ÇÖZÜM BULAMAZSINIZ"

- Kapatmakla çözüm bulamazsınız. Bütün bu alanlar çok yüzde yüz kontrol altına alabileceğiniz bir alan değil. Dini eğitimden başlayarak Türkiye’de değiştirmek, dönüştürmek mecburiyetindeyiz.

"ADAYIN GÖKTAŞI GİBİ GÖKTEN DÜŞECEK HALİ YOK"

- Türkiye pek çok riski depo etmiş vaziyette. Ben geç kalındığı kanaatinde değilim. Adayın öyle göktaşı gibi gökten düşecek hali yok. Bir geçmişte olduğu gibi iddiasız bir aday değil, siyasi alanda icracı iddiası olan politik figürlerden oluşacak.

"ERDOĞAN'IN KULLANDIĞI YETKİLERİ BİR BAŞKASININ KULLANMASINA RAZILAR MI?"

- AKP'lilere şunu sormak lazım; Sayın Erdoğan'ın kullandığı yetkileri bir başkasının kullanmasına razılar mı? Ne Erdoğan ne AKP'liler bu kadar kontrolsüz bir yetkiyi başkasının kullanmasına razı olur.

CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL SEÇECEK? GÖNLÜNDEN GEÇEN BİR ADAY VAR MI?

- Aday adayı başvurularını da alıyoruz. Ana muhalefetin lider bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasından daha tabii ne olabilir ki. İsmini de ifade ettiğiniz Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş da olmak üzere özellikle 2019 yerel seçimleriyle beraber Sayın Erdoğan’ın siyasi serüvenine baktığımızda İBB Başkanlığı’ndan başlayarak Türk siyasetinde böyle bir beklenti de oluştu. Ben bunları tabii karşılıyorum. Her siyasi partinin kendi cephesinden tüm ölçütleri kullanarak; bütün bu süreci yönetecek politik bir figürdür. O açıdan bahsettiğiniz isimlere karşı peşin peşin bir yargım açıkçası yok.

- Her partiden bu tür beyanlar yapıldı. Bunlar doğaldır. Ama bir sorumluluk duygusuyla bu sürecin şartları, nitelikleri ve her şeyi merkeze alarak hareket etmek gibi bir mecburiyetimiz ve sorumluluğumuz var.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRDÜĞÜ VAZİFE ÇOK KIYMETLİ"

Bir dönemin sonuna geliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu da sürecin bu noktaya gelmesinde aldığı inisiyatifler, gördüğü vazife bütün bunlar çok kıymetli. Kademe kademe örülmüş bir muhalefet bloğu var.

"ALTI MASA'DAKİ SİYASİ PARTİLERİN ORTAK İRADEYLE GÖSTERECEĞİ ADAYLARIN KAZANACAĞI KANAATİNDEYİM"

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin toplumsal desteğine baktığınızda %35’ler civarında. Altılı masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partilerin bu süreç yönetiminde ortak iradeyle beraber göstereceği adayların kazanacağı kanaatindeyim.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİ TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN EN BÜYÜK KIRILMA"

- Biz bir siyasi parti ile rekabet etmiyoruz. İstanbul seçimlerinde de gördük; 6 Mayıs 2019'da seçimlerin yenilenmesi kararı Türk demokrasisi için en büyük kırılmadır.

- Erdoğan’ın bugün şöyle bir ruh hali var… Vatandaşa da kızar hale geldi. Zaman zaman görüyoruz. Nankörler diye birtakım toplumsal kitleleri itham eder hale gelmiş. ‘Beni yüzde 50’ye alıştırdınız. Bugün niye vermiyorsunuz?’ diye. Böyle bir hal içerisinde. Bugün bu endişeleri seçim güvenliğiyle ilgili yaşıyoruz.

- Bugün bir aday kıtlığı yok, bilâkis aday bolluğu var!

- Her siyasi partinin vazifesi bir sonraki seçimin hazırlığını yapmaktır. Bugün İYİ Parti de, Cumhuriyet Halk Partisi de diğer siyasi partiler de nasıl 2018’de bizim tek hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak değil, Anayasal düzenlemeyi icap ettiren, bir sistem değişikliğini milletimize taahhüt ediyoruz.