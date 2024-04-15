Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Kaynak: AA
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2024’ün ilk 3 ayında düzenlediği operasyonlarda 8 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engel oldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz teknikleri kullanarak kaçakçılık girişimini engelliyor, yasa dışı ticaretle mücadeleyi hız kesmeden devam ediyor.

Ekiplerce, 2024’ün ilk 3 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 milyar TL’lik kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi.

İlgili kaçak eşyanın tutarı 2023’ün aynı dönemine göre 3 kat artış kaydetti.

Ele geçirilen değerli maden tutarı 2024’ün ilk üç ayında 2023’ün aynı dönemine oranla 26 katlık yükselişle 800 milyon TL’yi gördü.

En fazla artış 30 kat ve 771 milyon 355 bin 366 TL’yle aşağısında, 36,3 kat ve 18 milyon 927 bin 739 TL’yle pırlantada oldu.

Risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik operasyon gerçekleşti.

Şüpheli görülenler araç x-ray cihazı ile tarandı. Aracın doğal bölmelerine saklanmış 12 adet külçe altın yakalandı. Külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirlendi.

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