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Hızlı yürüyüş yapmanın yeni faydaları ortaya çıktı

Günde 10 bin adım atmanın birçok hastalığı azaltmaya yaradığı ve sağlığımıza birçok faydası ortaya çıktı. Hızlı yürümek; demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:58
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Günde 10 bin adım atın. Hızlı yürüyüş yapmanın yeni faydaları ortaya çıktı

Hızlı yürüyüş yapmanın yeni faydaları ortaya çıktı
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Pine and Lakes’te yer alan habere göre; Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hızlı yürümenin yararlarının yalnızca adım saymaktan elde edebilecek faydanın üzerine çıktığı bildirildi.

Bilim insanları hızlı yürümenin sağlığa çok faydalı olduğuna dair bir araştırmaya imza attığı ifade edildi.

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, araştırmada bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı görüldüğü bildirildi.

Araştırmacılar, belirli bir dönem içerisinde 78 bin 500 yetişkinin aktivite ve sağlık verilerini analiz etti. Daha hızlı yürüyenlerin, sadece adım sayanlara nazaran çok daha fazla yarar elde ettiği ortaya çıktı.

“DAHA HIZLI YÜRÜMEYİ DE HEDEFLEMELERİDİR”

Sidney Üniversitesinden Dr. Matthew Ahmadi, “Buradan çıkaracağımız ders, sağlığı korumaya yönelik, insanların ideal olarak günde 10 bin adım atmayı değil aynı zamanda daha hızlı yürümeyi de hedeflemeleridir” ifadelerini kullandı.

Araştırma JAMA Internal Medicine ve JAMA Neurology adlı hakemli dergilerde yayımlandı.

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