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Günde bir kaşığı yetiyor

Doğal antibiyotik olan pekmezi günde bir kaşık tüketmek, hastalıklara çare oluyor. İşte pekmezin diğer faydaları…

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:33
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Günde bir kaşık pekmez bakın neler yapıyor?

Günde bir kaşığı yetiyor
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Küçükten büyüğe kadar herkesin sevdiği bir besin olan pekmez, kış aylarında sofralarınızdan eksik olmamalı. Vücut direncinin düşmesi ile birlikte ise birbirinden farklı hastalık, gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Bağışıklık sistemimizi düşüren bu hastalıklar, önlem alınmadığı taktirde ilerleyebiliyor. Bu hastalıklardan korunmak için, sağlık beslenmeli ve kışın temposuna ayak uydurmalıyız. Sağlıklı beslenme konusunda pekmez, en büyük yardımcımız olmaya aday.

Bir kaşığı ile bile şifa dağıtan ve doğal antibiyotik görevi gören pekmez, öksürük dahil olmak üzere birçok derde derman oluyor. Bazı kişiler pekmezin sadece öksürüğe iyi geldiğini düşünüyor. Ancak pekmez, farklı faydaları ile birçok besini geride bırakıyor. İçeriğindeki vitamin, kalsiyum ve magnezyumlar sebebiyle kimsenin bilmediği faydaları vücudumuz için mucizevi kılıyor.

 

Kaygı, stres ve yorgunluğa iyi gelen pekmez, gecenin sonunda rahat bir uıyku çekmeye de fayda sağlar.

Pekmez insanı gerginlikten kurtarıyor. B vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan pekmez, düşük enerjiye karşı savaşır. Düşük bir glisemik indekse sahip olan pekmez kan şekerini düzenler ve dengeler. Bu sayede de diyabet hastaları için şifa görlevi görür.

Bakteriler için laktik asit üretimine karşı koruma sağlayan pekmez, cilt sağlığının korunmasına destek olarak cilt yüzeyinde ortaya çıkan sivilce ve aknelerin oluşumuna engel olur. Cildin üzerinde yer alan lekeler ile savaşan pekmez, daha parlak ve sağlıklı bir cilt imkanı sunar. Ayrıca içerisindeki kalsiyumdan dolayı kemikleri koruyan pekmez, ilerleyen yaşlarda görülecek olan osteoporoza karşı direnç sağlar.

Sadece cilt ya da kemik sağlığına değil kalp sağlığına da iyi gelen pekmez, kan akışının düzenli olmasını ve kolesterol seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

İyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez, yoğun minerallar içeriyor.

Günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan pekmez; yüksek miktarda krom içeriyor.

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