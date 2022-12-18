18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Yapımı 26 saat sürüyor lezzetine doyum olmuyor. Bir kaşığı bile şifa deposu

Yapımı 26 saat sürüyor lezzetine doyum olmuyor. Bir kaşığı bile şifa deposu

Sivas’ta geleneksel yöntemlerle pişirilen ve yapımı 26 saat süren şeker pancarı pekmezinin lezzetine doyulmuyor.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 11:55
Takip Et

Şeker pancarı pekmezinin yapımı 26 saat sürüyor. Adeta vitamin deposu

Yapımı 26 saat sürüyor lezzetine doyum olmuyor. Bir kaşığı bile şifa deposu
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Sivas’ta şeker pancarı sökümünün tamamlanmasıyla pekmezlik pancarlar için kazanların altı yakıldı. Soğuk geçen kış günlerinde sıcak tutan pekmezin yapımı ise bir hayli emek istiyor.

YAPIMI 26 SAAT SÜRÜYOR

Ekip çalışması gerektiren pekmezin yapımı yaklaşık bir gün sürüyor. Sivas ve çevresinde aralık ayına kadar süren şeker pancarı sökümünde pekmez yapımı için ayrılan pancarların yaprakları gövdesinden ayrıldıktan sonra kabukları soyularak yıkanıyor.

6 SAAT ODUN ATEŞİNDE KAYNIYOR, 12 SAAT DE ŞIRA KAYNIYOR

Çamurdan arındırılan şeker pancarı, büyük bakır kazanlara konulan suda pişiriliyor. Bütün halinde yaklaşık 6 saat odun ateşinde kaynatılan pancar, daha sonra ezilerek posasından şıra elde ediliyor. Süzülen şıra kazanlarda 12 saat daha kaynatılıyor. Pekmez, köpüğünden arındırılıp kovalara aktarılıyor. Ardından süzülerek beklemeye alınıyor.

VİTAMİN DEPOSU

Büyük bir emekle hazır hale gelen şeker pancarı pekmezi, içerisinde bulundurduğu A, B, C vitaminleri ve mineraller sayesinde kış ayalarının vazgeçilmez gıdalarından biri olarak tüketiliyor. Demir, magnezyum ve potasyum bakımından da zengin bir besin maddesi olan şeker pancarı pekmezi vücudu sıcak tutması, tansiyonu düşürmesi, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisiyle biliniyor.

"YOĞURTLA YENİLİNCE DAHA GÜZEL OLUR"

Gemerek Alikemal Efendi Mahallesi Muhtarı Kemal Pekyürek, ürettikleri pancar pekmezinin tamamen organik olduğunu belirterek, “Öncelikle toplanan pancar güzel bir yıkanır. Yıkandıktan sonra rendelenir. Daha sonra büyük bakır kazanlarda en az 6 saat kaynatılır. Kaynadıktan sonra pancarlar şıra bırakır. Tekrar kevgirden geçirilerek tabanda kalan suları alırız. Sularda tekrardan en az 12 saat kaynatılır. Kaynadıktan sonra suyu gider özleşir ve en sonunda pekmez olarak kalır. Organik. içinde bir katkı maddesi yok. Yiyenler bilir çok güzel. Yoğurtla yenilince daha güzel olur. Gemerek’e ve köylerine özel bir yiyecek” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
1
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿İstanbul'da yeni yılda 2 metro hattı hizmete giriyor. Açılışları arka arkaya yapılacak
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
3
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
4
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
5
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için 2023 tahmini. Seçimlerden sonra doların ne kadar olacağını açıkladılar
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
6
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
7
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Çatalca'daki Muratbey Deresi'nde alarm! Suyun rengi maviye döndü
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿İBB, şehit yakını ve gazilerimizin yanında
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿10 yaşındaki Ömer “kunduracı göğsü”nden ameliyatla kurtuldu
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
﻿Çocuklar arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.