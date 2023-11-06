Günde bir sefer uygulamak yetiyor. Fiyatı sudan ucuz. Bakterileri anında öldürüyor. Kirleri vücuttan kaçırıyor

Bakterileri anında öldüren kirleri vücuttan kaçıran pirinç sabunu dikkat çekti. Pirinç sabunuyla ilgili detaylar…

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
Günde bir sefer uygulamak yetiyor. Fiyatı sudan ucuz. Bakterileri anında öldürüyor. Kirleri vücuttan kaçırıyor

Pirinç sabunu, pirinç özlerinden elde edilen doğal bir sabundur. Birçok faydası olabileceği gibi, bazı kişilerde istenmeyen etkilere de yol açabilir. Herhangi bir ürün kullanmadan önce, cildinizin uyumunu test etmeniz önemlidir.

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PİRİNÇ SABUNUNUN FAYDALARI ŞUNLARDIR:

Cildi aydınlatır: Pirinç sabunu, cildin doğal ışıltısını ortaya çıkarabilir ve cilt rengini düzenleyebilir. Ciltteki renk değişimlerini ve lekeleri gidermeye yardımcı olabilir.

Cildi temizler: Pirinç sabunu, cildinizi derinlemesine temizlemek için iyi bir seçenek olabilir. Ciltte biriken ölü hücreleri ve kirleri atabilir, gözenekleri açabilir ve cilt yağını kontrol edebilir.

Akneye karşı korur: Pirinç sabunu, akne oluşumunu önlemek için etkilidir. Akneye sebep olan mikropları yok ederek ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir. Ayrıca cilt yağını dengeleyerek gözenekleri tıkayan sebumu azaltabilir.

Yaşlanma karşıtıdır: Pirinç sabunu, cildin esnekliğini koruyabilir ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. Cildi sıkılaştırarak kırışıklık ve çizgilerin görünümünü azaltabilir.

Nemlendirir: Pirinç sabunu, cildi nemlendirerek kurumayı önler. Bu sayede cildin daha yumuşak, pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.

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PİRİNÇ SABUNUNU NASIL KULLANMALISINIZ?

Yüzünüzü ılık suyla ıslatın.

Pirinç sabununu elinizde köpürtün.Yüzünüze hafifçe sürün ve masaj yapın.

Birkaç dakika bekleyin ve yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Nemlendirici bir krem veya losyon sürün.

Önemli not: Pirinç sabununu ilk defa kullanacaksanız, cildinizde alerji veya tahriş olup olmadığını anlamak için küçük bir bölgeye uygulayın. Eğer herhangi bir olumsuz etki görürseniz, kullanmayı bırakın ve bir cilt doktoruna danışın.

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