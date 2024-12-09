Gündeme ‘Dinamik Bakış’

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde YENİÇAĞ Gazetesi’nin YouTube kanalı YENİÇAĞAÇ TV de günden güne büyüyerek güncel gelişmeleri takipçilerine ulaştırmaya çalışıyor.

Kanalda çok sayıda dikkat çeken program var. Bunlardan birisi de usta gazeteci Erol Tosun’un hazırlayıp sunduğu ‘Dinamik Bakış’ programı. Her hafta Cuma günleri farklı konu ve konuklarıyla kanalda izleyici karşısına çıkıyor. Programın bu haftaki konuğu, Ankara’nın Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan’dı. Tosun’un sorularını yanıtlayan Ceylan, yaylalarıyla meşhur ilçede yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlattı.

Erol Tosun, keyifli programlara imza atıyor. Kutlarım. Başkan Adem Ceylan’a da başarı dileklerimi iletiyorum.

Güle Güle Sedat Sarıkaya…

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Önceki gün, inanmakta zorlandığım bir haber aldım. Magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sedat, 37 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Maalesef hastalığa yenik düştü. Sedat, memleketi Eskişehir’de toprağa verilmiş.

En son aradığımda, telefonu uzun uzun çalmıştı ama cevap vermemişti. Sonrasında Önce Vatan Gazetesi’nden arkadaşım Yağmur Tanyıldız’a sormuştum. Ameliyat olacağını söylemişti. Sedat’ı kaybettiğimizi Yağmur söyledi. Telefonumun arama kayıtlarına baktım. Meğer, aradığım günden bir gün önce yaşamını yitirmiş. Ah ah… O kadar üzgünüm ki…

Birçok etkinlikte bir araya gelip sohbet ediyor, onunla kalmayıp zaman zaman telefonda konuşuyorduk. Bu yılın başında Altın Orkide Ödülleri’nin ilkini yapmıştı. İkincisini Eylül-Ekim gibi planlıyordu. Hastalığı buna izin vermedi. Çok erken bir ayrılık oldu. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekânın cennet olsun kardeşim…

‘Ahududu’ rekora koşuyor

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Usta oyuncu Suna Keskin, 9 yıldır devam eden ‘Ahududu’ oyununda seyirci rekoru kırmaya devam ediyor. Başrolünü Melek Baykal ile paylaştığı oyunda, yalnızlığa çözüm buldukları formülle yalnız insanları daha güzel bir hayata kavuşturuyorlar.

Kadrosunda Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Murat Turhan gibi isimlerin de rol aldığı oyun; bugün (9 Aralık) Ankara MEB ŞURA’da, 12 Aralık’ta İstanbul Kadıköy Eğitim’de, 20 Aralık’ta Yalova Kültür Merkezi’nde, 24 Aralık’ta Bursa-BAOB’da, 26 Aralık’ta Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde, 29 Aralık’ta Trump Sahne’de, 3 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 9 Ocak’ta Sakarya Ted Koleji Salonu’nda, 10 Ocak’ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, 15 Ocak’ta Balıkesir- Avlu Kültür Merkezi’nde, 16 Ocak’ta Çanakkale Kültür Merkezi’nde, 17 Ocak’ta Tekirdağ Çorlu Kültür Merkezi’nde, 18 Ocak’ta İstanbul Moi sahne’de, 21 Ocak’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 31 Ocak’ta Trump Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

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Not: Sevgili okuyucularım, birkaç gün izin rica ediyorum. 16 Aralık Pazartesi günü görüşmek üzere.