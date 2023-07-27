Gündemi sarsacak açıklama. İmamoğlu da ihraç edilebilir

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. 'Başarısızlığa tahammül edemiyorum' diyen Özcan, "Kılıçdaroğlu'ndan eski bir partiliyim ben. Yarın bir gün benim söylediklerimi söyleyenler olursa diye bir mesaj bu. İmamoğlu'nun da başına bunlar gelebilir" ifadelerini kullandı.

Gündemi sarsacak açıklama. İmamoğlu da ihraç edilebilir

İhraç kararının hukuksuz olduğunu belirten Özcan, "Yargı yoluna gideceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. A planım Kılıçdaroğlu'nun değişimini sağlamak" dedi.

İşte Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Emek vererek partide bir yerlere geldim. Ben hukukçuyum. Dün itibariyle bana tebligat yapılmış. 'Beni somut olarak neyle suçluyorsunuz' diye sordum.

Bana gelen yazıda, '7 günlük savunma hakkınız var' denildi. Dün avukatım gitti, 'Bize süre verin' dedi, vermediler. Ben parti programına aykırı tek bir söylemde bulunmadım. Parti programını okuyan çok az partilimiz var. Asıl programa aykırı davranan kişi CHP'nin başındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu.

Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı toplanan imzaların içinde oldum. 28 Mayıs'a kadar bağrıma taş bastım. Adaylığına karşıydım ama aday olduktan sonra hiç ses çıkarmadım.

"KURULTAY YAPMA SÜRESİ DOLMAK ÜZERE"

Siyasi partiler 2 yılda bir kurultay yapmak zorundadır. Bu 1 yıl uzatılabilir. CHP sürelerin tamamını kullanmış durumda. Benimle ilgili ihraç kararı veren YDK yetkisizdir. İncelemiş olan herkes görebilir. Genel Başkan YDK'yı kendisine bağlıyor.

YDK'yı da kendisi belirliyor. YDK'da Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek giren kimse yok. Şu anda CHP başında bir diktatör var.

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CHP kayyım atanması süreciyle karşı karşıya. Kurultay yapma süresi dolmak üzere. Defalarca parti yetkililerini uyardım. Bu başvuru muhakkak yapılacaktır. Böyle olursa eski bir partili olarak en çok ben üzülürüm. Atatürk'ün kurduğu parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsı nedeniyle kayyım atanma durumuyla karşı karşıya.

"AK PARTİ VE MHP'DE SİYASET YAPMAYACAĞIM KESİN"

Yargı yoluna gideceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. A planım Kılıçdaroğlu'nun değişimini sağlamak. Bolu'dan Ankara'ya yürümüştüm.

Mücadele ettim, olmadı diyelim. Yerel seçimlere kadar yargıdan karar çıkmazsa şu anda B planım yok. Herhangi bir parti aklımda yok ama AK Parti ve MHP'de siyaset yapmayacağım kesin.

FETÖ'cü derken danışmanlarından bahsediyorum. Badem bıyıklı derken Babacan ve Davutoğlu'nu kastediyorum. Kemal Bey görevli bir adam, proje adamı. 2 kişinin katıldığı seçimde alınabilecek en kötü sonuç ikinci olmaktır. Ben kendimi sarı öküz gibi hissediyorum.

Milletvekili gruplarını toplamış, 'Ya benimle yol yürüyeceksiniz ya da yürümeyeceksiniz' diyor. Utanmadan değişmelisiniz diyenleri partiden atıyor. Gençlik kolları toplantısında ses kaydı yayınladım diye suç duyurusunda bulunmuş.

"İMAMOĞLU'NUN DA BAŞINA GELEBİLİR..."

Başarısızlığa tahammül edemiyorum. Kılıçdaroğlu'ndan eski bir partiliyim ben. Yarın bir gün benim söylediklerimi söyleyenler olursa diye bir mesaj bu. İmamoğlu'nun da başına bunlar gelebilir. CHP'nin büyükşehirleri kazanma şansı kalmadığını düşünüyorum.

CHP içinde Maltepe Belediye Başkanı gibi tarikat mensubu gibi davranan insanlar var. Benim siyasi anlayışımda mezhepçilik yok. Kılıçdaroğlu mezhepçilik yapıyor.

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