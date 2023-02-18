Ceyda Düvenci ve Gülseren Buğdaycıoğlu depremin pisikolojik etkilerini azaltmaya çalışacak. Gündüz kuşağında ekranda olacaklar

Ünlü psikiyatr Dr.Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için hafta içi her gün Star ekranlarında olacak.“Dünden Sonra Yarından Önce”, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen büyük depremin ardından Türkiye'nin, Türk insanının yaşadığı deprem travmasına destek olmak amacıyla, depremin getirdiği psikolojik travmalar nasıl atlatılır, neler yapılabilir konularına odaklanacak.İnteraktif gerçekleşecek yayında, seyircilerden sorular alınacak.

Deprem bölgesindeki ve tüm Türkiye'deki 7'den 77'ye insanımız için, bu dönemi nasıl atlatabileceğimize dair kılavuz bir program olacak Dünden Sonra Yarından Önce, yaralarımıza bir reçete olmayı hedefliyor.20 Şubat Pazartesi günü Star ekranlarında başlayacak Dünden Sonra Yarından Önce programında Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünde hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak.